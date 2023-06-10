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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.6 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 11:33

  ytaras написав:Підкажіть будь-ласка на рахунок депозиту з достроковим розіврванням. В чому там суть?
Без права дострокового розірвання у гривні: 1 місяць (32 дні) — 15%
З правом дострокового розірвання у гривні: 12 місяців (367 днів) — 17,5%
Чи можу я відкрити на 12 місяців з достроковим розірванням і забрати скажімо за 1 місяць. Там ж більші проценти ніж на 1 місяць без дострокового.
Чи там є якісь труднощі або проценти нараховуються по іншому при розірвання?

Ви взагалі не отримаєте жодних відсотків у разі дострокового розірвання. А якщо відсотки не капіталізувались, то їх сума відніметься від тіла дкпозиту.
vadlme
 
Повідомлень: 62
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Sportbank (2641)
10.06.2023 11:33
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