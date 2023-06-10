ytaras написав:Підкажіть будь-ласка на рахунок депозиту з достроковим розіврванням. В чому там суть?
Без права дострокового розірвання у гривні: 1 місяць (32 дні) — 15%
З правом дострокового розірвання у гривні: 12 місяців (367 днів) — 17,5%
Чи можу я відкрити на 12 місяців з достроковим розірванням і забрати скажімо за 1 місяць. Там ж більші проценти ніж на 1 місяць без дострокового.
Чи там є якісь труднощі або проценти нараховуються по іншому при розірвання?
Ви взагалі не отримаєте жодних відсотків у разі дострокового розірвання. А якщо відсотки не капіталізувались, то їх сума відніметься від тіла дкпозиту.