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банках (гарне і погане) / Sportbank Sportbank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 262263264265 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 3.7 5 15 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 40% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 13% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 47% 7 Всього голосів : 15 Додано: Суб 10 чер, 2023 11:33 ytaras написав: Підкажіть будь-ласка на рахунок депозиту з достроковим розіврванням. В чому там суть?

Без права дострокового розірвання у гривні: 1 місяць (32 дні) — 15%

З правом дострокового розірвання у гривні: 12 місяців (367 днів) — 17,5%

Чи можу я відкрити на 12 місяців з достроковим розірванням і забрати скажімо за 1 місяць. Там ж більші проценти ніж на 1 місяць без дострокового.

Чи там є якісь труднощі або проценти нараховуються по іншому при розірвання? Підкажіть будь-ласка на рахунок депозиту з достроковим розіврванням. В чому там суть?Без права дострокового розірвання у гривні: 1 місяць (32 дні) — 15%З правом дострокового розірвання у гривні: 12 місяців (367 днів) — 17,5%Чи можу я відкрити на 12 місяців з достроковим розірванням і забрати скажімо за 1 місяць. Там ж більші проценти ніж на 1 місяць без дострокового.Чи там є якісь труднощі або проценти нараховуються по іншому при розірвання?

Ви взагалі не отримаєте жодних відсотків у разі дострокового розірвання. А якщо відсотки не капіталізувались, то їх сума відніметься від тіла дкпозиту. Ви взагалі не отримаєте жодних відсотків у разі дострокового розірвання. А якщо відсотки не капіталізувались, то їх сума відніметься від тіла дкпозиту. vadlme Повідомлень: 62 З нами з: 20.02.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 13:10 vadlme написав: ytaras написав: Підкажіть будь-ласка на рахунок депозиту з достроковим розіврванням. В чому там суть?

Без права дострокового розірвання у гривні: 1 місяць (32 дні) — 15%

З правом дострокового розірвання у гривні: 12 місяців (367 днів) — 17,5%

Чи можу я відкрити на 12 місяців з достроковим розірванням і забрати скажімо за 1 місяць. Там ж більші проценти ніж на 1 місяць без дострокового.

Чи там є якісь труднощі або проценти нараховуються по іншому при розірвання? Підкажіть будь-ласка на рахунок депозиту з достроковим розіврванням. В чому там суть?Без права дострокового розірвання у гривні: 1 місяць (32 дні) — 15%З правом дострокового розірвання у гривні: 12 місяців (367 днів) — 17,5%Чи можу я відкрити на 12 місяців з достроковим розірванням і забрати скажімо за 1 місяць. Там ж більші проценти ніж на 1 місяць без дострокового.Чи там є якісь труднощі або проценти нараховуються по іншому при розірвання?

Ви взагалі не отримаєте жодних відсотків у разі дострокового розірвання. А якщо відсотки не капіталізувались, то їх сума відніметься від тіла дкпозиту. Ви взагалі не отримаєте жодних відсотків у разі дострокового розірвання. А якщо відсотки не капіталізувались, то їх сума відніметься від тіла дкпозиту.

Якщо не впевнені у строки,треба розглядати інший банк на менший строк Якщо не впевнені у строки,треба розглядати інший банк на менший строк sens

Повідомлень: 13412 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 752 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 15:57 депозит SPORTBANK ytaras

якщо ви відкриєте депозит без права розірвання на 1 місяць, то відсоткова ставка при отриманні коштів буде 10,6% ; а при депозиті з правом розірвання через місяць ви отримаєте 12,1%

тому краще довготривалий з правом розірвання якщо ви відкриєте депозит без права розірвання на 1 місяць, то відсоткова ставка при отриманні коштів буде 10,6% ; а при депозиті з правом розірвання через місяць ви отримаєте 12,1%тому краще довготривалий з правом розірвання onekrasova Повідомлень: 1 З нами з: 12.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 17:00 onekrasova написав: ytaras

якщо ви відкриєте депозит без права розірвання на 1 місяць, то відсоткова ставка при отриманні коштів буде 10,6% ; а при депозиті з правом розірвання через місяць ви отримаєте 12,1%

тому краще довготривалий з правом розірвання якщо ви відкриєте депозит без права розірвання на 1 місяць, то відсоткова ставка при отриманні коштів буде 10,6% ; а при депозиті з правом розірвання через місяць ви отримаєте 12,1%тому краще довготривалий з правом розірвання

Что за бред написали? Ничего этого не будет, а будет в первом случае 15% годовых, во втором 0,01% при досрочном расторжении. Что за бред написали? Ничего этого не будет, а будет в первом случае 15% годовых, во втором 0,01% при досрочном расторжении. lara_08 Повідомлень: 758 З нами з: 05.05.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 262263264265 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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