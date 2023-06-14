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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 чер, 2023 11:33
ytaras написав:
Підкажіть будь-ласка на рахунок депозиту з достроковим розіврванням. В чому там суть?
Без права дострокового розірвання у гривні: 1 місяць (32 дні) — 15%
З правом дострокового розірвання у гривні: 12 місяців (367 днів) — 17,5%
Чи можу я відкрити на 12 місяців з достроковим розірванням і забрати скажімо за 1 місяць. Там ж більші проценти ніж на 1 місяць без дострокового.
Чи там є якісь труднощі або проценти нараховуються по іншому при розірвання?
Ви взагалі не отримаєте жодних відсотків у разі дострокового розірвання. А якщо відсотки не капіталізувались, то їх сума відніметься від тіла дкпозиту.
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vadlme
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Додано: Суб 10 чер, 2023 13:10
vadlme написав: ytaras написав:
Підкажіть будь-ласка на рахунок депозиту з достроковим розіврванням. В чому там суть?
Без права дострокового розірвання у гривні: 1 місяць (32 дні) — 15%
З правом дострокового розірвання у гривні: 12 місяців (367 днів) — 17,5%
Чи можу я відкрити на 12 місяців з достроковим розірванням і забрати скажімо за 1 місяць. Там ж більші проценти ніж на 1 місяць без дострокового.
Чи там є якісь труднощі або проценти нараховуються по іншому при розірвання?
Ви взагалі не отримаєте жодних відсотків у разі дострокового розірвання. А якщо відсотки не капіталізувались, то їх сума відніметься від тіла дкпозиту.
Якщо не впевнені у строки,треба розглядати інший банк на менший строк
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sens
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Додано: Пон 12 чер, 2023 15:57
ytaras
якщо ви відкриєте депозит без права розірвання на 1 місяць, то відсоткова ставка при отриманні коштів буде 10,6% ; а при депозиті з правом розірвання через місяць ви отримаєте 12,1%
тому краще довготривалий з правом розірвання
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onekrasova
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Додано: Пон 12 чер, 2023 17:00
onekrasova написав:ytaras
якщо ви відкриєте депозит без права розірвання на 1 місяць, то відсоткова ставка при отриманні коштів буде 10,6% ; а при депозиті з правом розірвання через місяць ви отримаєте 12,1%
тому краще довготривалий з правом розірвання
Что за бред написали? Ничего этого не будет, а будет в первом случае 15% годовых, во втором 0,01% при досрочном расторжении.
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lara_08
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Додано: Сер 14 чер, 2023 15:08
onekrasova вы скорее всего считали не месячный депозит, а годовой, за месяц там что долгосрочний что короткосрочний, в любом случае будет 0,01%
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svetaelistratova
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Додано: Сер 14 чер, 2023 15:15
Искатель подскажите, в спортбанке кешбек на оплату коммунальных приходит? и если да, то какой процент?
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svetaelistratova
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