RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 262263264265

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
35%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
12%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
9
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 11:33

  ytaras написав:Підкажіть будь-ласка на рахунок депозиту з достроковим розіврванням. В чому там суть?
Без права дострокового розірвання у гривні: 1 місяць (32 дні) — 15%
З правом дострокового розірвання у гривні: 12 місяців (367 днів) — 17,5%
Чи можу я відкрити на 12 місяців з достроковим розірванням і забрати скажімо за 1 місяць. Там ж більші проценти ніж на 1 місяць без дострокового.
Чи там є якісь труднощі або проценти нараховуються по іншому при розірвання?

Ви взагалі не отримаєте жодних відсотків у разі дострокового розірвання. А якщо відсотки не капіталізувались, то їх сума відніметься від тіла дкпозиту.
vadlme
 
Повідомлень: 62
З нами з: 20.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 13:10

  vadlme написав:
  ytaras написав:Підкажіть будь-ласка на рахунок депозиту з достроковим розіврванням. В чому там суть?
Без права дострокового розірвання у гривні: 1 місяць (32 дні) — 15%
З правом дострокового розірвання у гривні: 12 місяців (367 днів) — 17,5%
Чи можу я відкрити на 12 місяців з достроковим розірванням і забрати скажімо за 1 місяць. Там ж більші проценти ніж на 1 місяць без дострокового.
Чи там є якісь труднощі або проценти нараховуються по іншому при розірвання?

Ви взагалі не отримаєте жодних відсотків у разі дострокового розірвання. А якщо відсотки не капіталізувались, то їх сума відніметься від тіла дкпозиту.

Якщо не впевнені у строки,треба розглядати інший банк на менший строк
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13468
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 15:57

депозит SPORTBANK

ytaras
якщо ви відкриєте депозит без права розірвання на 1 місяць, то відсоткова ставка при отриманні коштів буде 10,6% ; а при депозиті з правом розірвання через місяць ви отримаєте 12,1%
тому краще довготривалий з правом розірвання :)
onekrasova
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 17:00

  onekrasova написав:ytaras
якщо ви відкриєте депозит без права розірвання на 1 місяць, то відсоткова ставка при отриманні коштів буде 10,6% ; а при депозиті з правом розірвання через місяць ви отримаєте 12,1%
тому краще довготривалий з правом розірвання :)

Что за бред написали? Ничего этого не будет, а будет в первом случае 15% годовых, во втором 0,01% при досрочном расторжении.
lara_08
 
Повідомлень: 762
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:08

депозит SPORTBANK

onekrasova вы скорее всего считали не месячный депозит, а годовой, за месяц там что долгосрочний что короткосрочний, в любом случае будет 0,01%
svetaelistratova
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.06.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:15

кешбек

Искатель подскажите, в спортбанке кешбек на оплату коммунальных приходит? и если да, то какой процент?
svetaelistratova
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.06.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 19:22

  svetaelistratova написав:подскажите, в спортбанке кешбек на оплату коммунальных приходит? и если да, то какой процент?
См. тут или тут
1% за кредитные / 0.7% за свои
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 544
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
11
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 19:28

Кешбек огляд на червень
https://telegra.ph/Keshbek-ta-akc%D1%96 ... 2023-05-31
greenozon
 
Повідомлень: 15194
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 17:35

Доброго дня, в когось блокували картку з проханням дати їм пдф квітанції від відправників?
В застосунку нічого не написали і при моїй спробі перевести кошти на свою картку іншого банку , не дають цього зробити.
2 дні тому мені прийшло 2 перекази, перед цим було вже більше місяць тому.
Всього сума не більше 30к. за які вони просять квітанції.
Продав трохи кріпти на бінансі.
І не кажуть точний термін перевірки.
antivit2002
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 24.11.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 18:53

  antivit2002 написав:Продав трохи кріпти на бінансі.

Фамилия отправителя совпадала или была оплата от третьего лица?
pfauter
 
Повідомлень: 383
З нами з: 06.01.09
Подякував: 99 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 262263264265
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klug, pfauter, ramaz, Кочевник і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4720)
15.06.2023 18:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.