ytaras написав:Підкажіть будь-ласка на рахунок депозиту з достроковим розіврванням. В чому там суть? Без права дострокового розірвання у гривні: 1 місяць (32 дні) — 15% З правом дострокового розірвання у гривні: 12 місяців (367 днів) — 17,5% Чи можу я відкрити на 12 місяців з достроковим розірванням і забрати скажімо за 1 місяць. Там ж більші проценти ніж на 1 місяць без дострокового. Чи там є якісь труднощі або проценти нараховуються по іншому при розірвання?
Ви взагалі не отримаєте жодних відсотків у разі дострокового розірвання. А якщо відсотки не капіталізувались, то їх сума відніметься від тіла дкпозиту.
ytaras написав:Підкажіть будь-ласка на рахунок депозиту з достроковим розіврванням. В чому там суть? Без права дострокового розірвання у гривні: 1 місяць (32 дні) — 15% З правом дострокового розірвання у гривні: 12 місяців (367 днів) — 17,5% Чи можу я відкрити на 12 місяців з достроковим розірванням і забрати скажімо за 1 місяць. Там ж більші проценти ніж на 1 місяць без дострокового. Чи там є якісь труднощі або проценти нараховуються по іншому при розірвання?
Ви взагалі не отримаєте жодних відсотків у разі дострокового розірвання. А якщо відсотки не капіталізувались, то їх сума відніметься від тіла дкпозиту.
Якщо не впевнені у строки,треба розглядати інший банк на менший строк
ytaras якщо ви відкриєте депозит без права розірвання на 1 місяць, то відсоткова ставка при отриманні коштів буде 10,6% ; а при депозиті з правом розірвання через місяць ви отримаєте 12,1% тому краще довготривалий з правом розірвання
onekrasova написав:ytaras якщо ви відкриєте депозит без права розірвання на 1 місяць, то відсоткова ставка при отриманні коштів буде 10,6% ; а при депозиті з правом розірвання через місяць ви отримаєте 12,1% тому краще довготривалий з правом розірвання
Что за бред написали? Ничего этого не будет, а будет в первом случае 15% годовых, во втором 0,01% при досрочном расторжении.
Доброго дня, в когось блокували картку з проханням дати їм пдф квітанції від відправників? В застосунку нічого не написали і при моїй спробі перевести кошти на свою картку іншого банку , не дають цього зробити. 2 дні тому мені прийшло 2 перекази, перед цим було вже більше місяць тому. Всього сума не більше 30к. за які вони просять квітанції. Продав трохи кріпти на бінансі. І не кажуть точний термін перевірки.