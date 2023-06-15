а якщо від третьої особи то що не можна? І шо воно їм дасть те прізвіще?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 чер, 2023 19:36
Додано: Чет 15 чер, 2023 19:40
Re: Sportbank
Правилами бинанса запрещено.
Додано: Чет 15 чер, 2023 20:21
pfauter
я розумію про що ви, про трикутники шахрайські, але всі хто купляв, вони з нормальним рейтингом і зараз активні на бінансі.
У спортбанка не має наче претензії до якогось конкретного переказу, типа шо хтось скаргу подав, в мене було таке на монобанку пів року тому і це було не на бінансі.
Просто невеликі суми заходили на картку спортбанку і я їх по необхідності перекидав на моно чи ізі, і з них вже витрачав на житття.
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