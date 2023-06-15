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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 чер, 2023 19:36
pfauter написав: antivit2002 написав:
Продав трохи кріпти на бінансі.
Фамилия отправителя совпадала или была оплата от третьего лица?
а якщо від третьої особи то що не можна? І шо воно їм дасть те прізвіще?
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Додано: Чет 15 чер, 2023 19:40
Правилами бинанса запрещено.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 20:21
pfauter
я розумію про що ви, про трикутники шахрайські, але всі хто купляв, вони з нормальним рейтингом і зараз активні на бінансі.
У спортбанка не має наче претензії до якогось конкретного переказу, типа шо хтось скаргу подав, в мене було таке на монобанку пів року тому і це було не на бінансі.
Просто невеликі суми заходили на картку спортбанку і я їх по необхідності перекидав на моно чи ізі, і з них вже витрачав на житття.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 21:27
antivit2002 написав:
...в когось блокували картку з проханням дати їм пдф квітанції від відправників?
Можливо, відправник звернувся до підтримки sportbank і подав скаргу, що до тебе.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 21:44
antivit2002 написав:
Доброго дня, в когось блокували картку з проханням дати їм пдф квітанції від відправників?
В застосунку нічого не написали і при моїй спробі перевести кошти на свою картку іншого банку , не дають цього зробити.
2 дні тому мені прийшло 2 перекази, перед цим було вже більше місяць тому.
Всього сума не більше 30к. за які вони просять квітанції.
Продав трохи кріпти на бінансі.
І не кажуть точний термін перевірки.
Було таке, заблокували назавжди відкриття рахунків в ТАС, спорт та ізі. Були перекази в загальній сумі близько 4 тис грн.)
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