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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 263264265266

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Sportbank 3.8 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
35%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
12%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
9
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 19:36

  pfauter написав:
  antivit2002 написав:Продав трохи кріпти на бінансі.

Фамилия отправителя совпадала или была оплата от третьего лица?
а якщо від третьої особи то що не можна? І шо воно їм дасть те прізвіще?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 19:40

Re: Sportbank

Правилами бинанса запрещено.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 20:21

pfauter
я розумію про що ви, про трикутники шахрайські, але всі хто купляв, вони з нормальним рейтингом і зараз активні на бінансі.
У спортбанка не має наче претензії до якогось конкретного переказу, типа шо хтось скаргу подав, в мене було таке на монобанку пів року тому і це було не на бінансі.
Просто невеликі суми заходили на картку спортбанку і я їх по необхідності перекидав на моно чи ізі, і з них вже витрачав на житття.
antivit2002
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 21:27

Re: Sportbank

  antivit2002 написав:...в когось блокували картку з проханням дати їм пдф квітанції від відправників?
Можливо, відправник звернувся до підтримки sportbank і подав скаргу, що до тебе.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 21:35

кешбек

FinTech Спасибо за помощь! только 2 дня, как являюсь клиентом Спортбанка, поэтому еще не во всем разобралась, ну пока что все нравится)
svetaelistratova
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 21:44

  antivit2002 написав:Доброго дня, в когось блокували картку з проханням дати їм пдф квітанції від відправників?
В застосунку нічого не написали і при моїй спробі перевести кошти на свою картку іншого банку , не дають цього зробити.
2 дні тому мені прийшло 2 перекази, перед цим було вже більше місяць тому.
Всього сума не більше 30к. за які вони просять квітанції.
Продав трохи кріпти на бінансі.
І не кажуть точний термін перевірки.


Було таке, заблокували назавжди відкриття рахунків в ТАС, спорт та ізі. Були перекази в загальній сумі близько 4 тис грн.)
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 23:27

rationalism2
гроші з карт хоч повернули?
antivit2002
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 23:30

Howl
коли була така ситуація з моно, то конкретно питали за таку транзакцію, бо була скарга, і після моїх скрінів угоди, розблокували картку, а тут просто питають за 5 транзакцій, які були за останні 1.5 міс. тобто більше їх і не було
antivit2002
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