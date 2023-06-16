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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:01
Fylhtq написав:
А на "Рюкзак" відсотки сьогодні вже були?
Десь о 8:30 сам зайшов і побачив %, зняв їх із Рюкзака... Через хвилин отримав PUSH щодо нарахування % за Рюкзаком
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