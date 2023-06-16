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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 264265266267

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.9 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
56%
10
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:01

Re: Sportbank

  Fylhtq написав:А на "Рюкзак" відсотки сьогодні вже були?
Десь о 8:30 сам зайшов і побачив %, зняв їх із Рюкзака... Через хвилин отримав PUSH щодо нарахування % за Рюкзаком :D
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:07

депозит SPORTBANK

pronin Доброго дня. Дайте пораду, це буде мій перший досвід у депозитах. Почитавши простори інтернету поверхнево, дійшов до того, що у Спортбанку зараз найбільші відсотки. Хто користується чи користувався депозитом у цьому банку, підкажіть, будь ласка, можливо є якісь нюанси? І чи вигідніше відкривати валютний депозит?
vitalijmanko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:42

Re: Sportbank

  vitalijmanko написав:. Почитавши простори інтернету поверхнево, дійшов до того, що у Спортбанку зараз найбільші відсотки

30% ? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:20

  greenozon написав:
  vitalijmanko написав:. Почитавши простори інтернету поверхнево, дійшов до того, що у Спортбанку зараз найбільші відсотки

30% ? :)

у валюті!!! :lol:
undeadserf
 
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