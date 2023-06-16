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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:01
Fylhtq написав:
А на "Рюкзак" відсотки сьогодні вже були?
Десь о 8:30 сам зайшов і побачив %, зняв їх із Рюкзака... Через хвилин отримав PUSH щодо нарахування % за Рюкзаком
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Howl
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:07
pronin Доброго дня. Дайте пораду, це буде мій перший досвід у депозитах. Почитавши простори інтернету поверхнево, дійшов до того, що у Спортбанку зараз найбільші відсотки. Хто користується чи користувався депозитом у цьому банку, підкажіть, будь ласка, можливо є якісь нюанси? І чи вигідніше відкривати валютний депозит?
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vitalijmanko
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:42
vitalijmanko написав:
. Почитавши простори інтернету поверхнево, дійшов до того, що у Спортбанку зараз найбільші відсотки
30% ?
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greenozon
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undeadserf
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:36
Безподаткових, з вільним доступом.
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klug
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:58
klug написав: undeadserf написав: greenozon написав:
[quote="5587864:vitalijmanko"]. Почитавши простори інтернету поверхнево, дійшов до того, що у Спортбанку зараз найбільші відсотки
30% ?
у валюті!!!
Безподаткових, з вільним доступом.[/quote]Це вже не рюкзак, а якась сумочка Gucci
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