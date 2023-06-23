Десь о 8:30 сам зайшов і побачив %, зняв їх із Рюкзака... Через хвилин отримав PUSH щодо нарахування % за Рюкзаком
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:01
Re: Sportbank
Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:07
депозит SPORTBANK
pronin Доброго дня. Дайте пораду, це буде мій перший досвід у депозитах. Почитавши простори інтернету поверхнево, дійшов до того, що у Спортбанку зараз найбільші відсотки. Хто користується чи користувався депозитом у цьому банку, підкажіть, будь ласка, можливо є якісь нюанси? І чи вигідніше відкривати валютний депозит?
Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:42
Re: Sportbank
Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:20
Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:36
Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:58
Re: Sportbank
Додано: Суб 17 чер, 2023 07:51
Re: Sportbank
знову тут крутільщіки активізувались.
мутки мутять
Додано: Суб 17 чер, 2023 08:55
Додано: П'ят 23 чер, 2023 13:17
Re: Sportbank
На выходных можно гасить кредитку, если выводить с рюкзака на неё?
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