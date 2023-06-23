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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 265266267268

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.9 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
32%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
10
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:31

  Alien написав:
  emeta написав:На выходных можно гасить кредитку, если выводить с рюкзака на неё?

Звичайно можна. А чому власне виникло таке питання? Останній день поточного місяця - п'ятниця 30 червня. Яким би ви способом не здійснили погашення кредитки найближчими вихідними (чужий чи власний р2р, сеп, готівка в терміналі, з "рюкзака" та ін.) - до п'ятниці воно точно проведеться.


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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:37

  emeta написав:
  Alien написав:
  emeta написав:На выходных можно гасить кредитку, если выводить с рюкзака на неё?

Звичайно можна. А чому власне виникло таке питання? Останній день поточного місяця - п'ятниця 30 червня. Яким би ви способом не здійснили погашення кредитки найближчими вихідними (чужий чи власний р2р, сеп, готівка в терміналі, з "рюкзака" та ін.) - до п'ятниці воно точно проведеться.


Внесіть до 25.06.2023, щоб залишатися в пільговому періоді та не платити % за покупки

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