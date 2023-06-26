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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:31
Alien написав: emeta написав:
На выходных можно гасить кредитку, если выводить с рюкзака на неё?
Звичайно можна. А чому власне виникло таке питання? Останній день поточного місяця - п'ятниця 30 червня. Яким би ви способом не здійснили погашення кредитки найближчими вихідними (чужий чи власний р2р, сеп, готівка в терміналі, з "рюкзака" та ін.) - до п'ятниці воно точно проведеться.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:37
emeta написав: Alien написав: emeta написав:
На выходных можно гасить кредитку, если выводить с рюкзака на неё?
Звичайно можна. А чому власне виникло таке питання? Останній день поточного місяця - п'ятниця 30 червня. Яким би ви способом не здійснили погашення кредитки найближчими вихідними (чужий чи власний р2р, сеп, готівка в терміналі, з "рюкзака" та ін.) - до п'ятниці воно точно проведеться.
Внесіть до 25.06.2023, щоб залишатися в пільговому періоді та не платити % за покупки
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Додано: Пон 26 чер, 2023 07:32
Скрылись балансы в приложении, всё перекопал- нигде не нашёл Как открыть обратно. Как реквизиты открыть-скрыть - нашёл , А как чтоб показывало или скрывала балансы на картах и кредитах - не нашёл. Теперь смотрю на флажки вместо цифр))) подскажите -где?
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Додано: Пон 26 чер, 2023 07:36
Rack написав:
Скрылись балансы в приложении, всё перекопал- нигде не нашёл Как открыть обратно. Как реквизиты открыть-скрыть - нашёл , А как чтоб показывало или скрывала балансы на картах и кредитах - не нашёл. Теперь смотрю на флажки вместо цифр))) подскажите -где?
А долгий там на флажке пробовали?
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Додано: Пон 26 чер, 2023 13:20
крупные платежи не проводятся. мелкие суммы уходят быстро. очередность регулируется в ручном режиме.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 14:37
Яша написав:
крупные платежи не проводятся. мелкие суммы уходят быстро. очередность регулируется в ручном режиме.
На щось натякаєте? Що є великим платежем?
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Додано: Пон 26 чер, 2023 14:45
Сьогодні вранці з ІЗІ та Спорт відправив 3 платежі за реквізитами на свої рахунки в інших банках (Моно та А-Банк). Суми до 10 тис. грн кожен платіж.
Жоден платіж не проведений. Гарячка каже, що регламент 3 банківські дні.
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