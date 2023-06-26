RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 265266267268

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.9 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
32%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
10
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:31

  Alien написав:
  emeta написав:На выходных можно гасить кредитку, если выводить с рюкзака на неё?

Звичайно можна. А чому власне виникло таке питання? Останній день поточного місяця - п'ятниця 30 червня. Яким би ви способом не здійснили погашення кредитки найближчими вихідними (чужий чи власний р2р, сеп, готівка в терміналі, з "рюкзака" та ін.) - до п'ятниці воно точно проведеться.


Внесіть до 25.06.2023, щоб залишатися в пільговому періоді та не платити % за покупки
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2517
З нами з: 19.03.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:37

  emeta написав:
  Alien написав:
  emeta написав:На выходных можно гасить кредитку, если выводить с рюкзака на неё?

Звичайно можна. А чому власне виникло таке питання? Останній день поточного місяця - п'ятниця 30 червня. Яким би ви способом не здійснили погашення кредитки найближчими вихідними (чужий чи власний р2р, сеп, готівка в терміналі, з "рюкзака" та ін.) - до п'ятниці воно точно проведеться.


Внесіть до 25.06.2023, щоб залишатися в пільговому періоді та не платити % за покупки

>>> см.здесь
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 560
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
13
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 07:32

Скрылись балансы в приложении, всё перекопал- нигде не нашёл Как открыть обратно. Как реквизиты открыть-скрыть - нашёл , А как чтоб показывало или скрывала балансы на картах и кредитах - не нашёл. Теперь смотрю на флажки вместо цифр))) подскажите -где?
Rack
 
Повідомлень: 370
З нами з: 29.01.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 07:36

  Rack написав:Скрылись балансы в приложении, всё перекопал- нигде не нашёл Как открыть обратно. Как реквизиты открыть-скрыть - нашёл , А как чтоб показывало или скрывала балансы на картах и кредитах - не нашёл. Теперь смотрю на флажки вместо цифр))) подскажите -где?

А долгий там на флажке пробовали?
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3714
З нами з: 31.07.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:20

Re: Sportbank

крупные платежи не проводятся. мелкие суммы уходят быстро. очередность регулируется в ручном режиме.
Яша
 
Повідомлень: 1297
З нами з: 10.04.07
Подякував: 148 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:37

  Яша написав:крупные платежи не проводятся. мелкие суммы уходят быстро. очередность регулируется в ручном режиме.

На щось натякаєте? Що є великим платежем?
klug
 
Повідомлень: 8167
З нами з: 18.08.14
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:45

Re: Sportbank

Сьогодні вранці з ІЗІ та Спорт відправив 3 платежі за реквізитами на свої рахунки в інших банках (Моно та А-Банк). Суми до 10 тис. грн кожен платіж.

Жоден платіж не проведений. Гарячка каже, що регламент 3 банківські дні.
pavel_good
Аватар користувача
 
Повідомлень: 363
З нами з: 19.06.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 265266267268
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, valya і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4792)
26.06.2023 15:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.