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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 266267268269

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.9 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
32%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
10
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 19:52

Re: Sportbank

на початку місяця закінчувався не великий депозит на 3 місяці дзвонили вмовляли включити пролонгацію, обіцяли бонус. Зараз ще один закінчується, знову дзвонять. Кажу що я на ті самі граблі двічі не наступаю, ви ще перший бонус не віддали, в мене інші плани.
pavyak
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  #<1 ... 266267268269
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