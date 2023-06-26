|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 чер, 2023 19:52
Re: Sportbank
на початку місяця закінчувався не великий депозит на 3 місяці дзвонили вмовляли включити пролонгацію, обіцяли бонус. Зараз ще один закінчується, знову дзвонять. Кажу що я на ті самі граблі двічі не наступаю, ви ще перший бонус не віддали, в мене інші плани.
|