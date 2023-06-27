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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 чер, 2023 19:52
Re: Sportbank
на початку місяця закінчувався не великий депозит на 3 місяці дзвонили вмовляли включити пролонгацію, обіцяли бонус. Зараз ще один закінчується, знову дзвонять. Кажу що я на ті самі граблі двічі не наступаю, ви ще перший бонус не віддали, в мене інші плани.
Додано: Вів 27 чер, 2023 22:19
Re: Sportbank
Я особисто з депозитами поки що не балувалася, може тому що мало заробляю і нема чого відкладати)) Користуюсь через хороший кешбек у тому числі на кредитні кошти, навіть більше, ніж на свої. Це все дивно, але мені подобається. Можна все вирішувати через додаток, куди зручніше ніж Приват. Приват це відстій
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