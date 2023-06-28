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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 266267268269

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
30%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 19:52

Re: Sportbank

на початку місяця закінчувався не великий депозит на 3 місяці дзвонили вмовляли включити пролонгацію, обіцяли бонус. Зараз ще один закінчується, знову дзвонять. Кажу що я на ті самі граблі двічі не наступаю, ви ще перший бонус не віддали, в мене інші плани.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 22:19

Re: Sportbank

Я особисто з депозитами поки що не балувалася, може тому що мало заробляю і нема чого відкладати)) Користуюсь через хороший кешбек у тому числі на кредитні кошти, навіть більше, ніж на свої. Це все дивно, але мені подобається. Можна все вирішувати через додаток, куди зручніше ніж Приват. Приват це відстій
sviridova1892
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:52

  sviridova1892 написав:Я особисто з депозитами поки що не балувалася, може тому що мало заробляю і нема чого відкладати)) Користуюсь через хороший кешбек у тому числі на кредитні кошти, навіть більше, ніж на свої. Це все дивно, але мені подобається. Можна все вирішувати через додаток, куди зручніше ніж Приват. Приват це відстій

То тільки в порівнянні з Приватом вам хороший кешбек, а так є банки де цей кешбек більше ніж у Спорті та й вибір категорій краще.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 22:32

  sviridova1892 написав:Я особисто з депозитами поки що не балувалася, може тому що мало заробляю і нема чого відкладати)) Користуюсь через хороший кешбек у тому числі на кредитні кошти, навіть більше, ніж на свої. Це все дивно, але мені подобається. Можна все вирішувати через додаток, куди зручніше ніж Приват. Приват це відстій

Видать популярность падает у банка. Как то поэлегантнее нужно рекламировать 😉

П.с. Кешбек верните на продукты хотя бы как раньше по акции с Рюкзаком, тогда и народ потянется...
arkavs
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