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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 чер, 2023 19:52
Re: Sportbank
на початку місяця закінчувався не великий депозит на 3 місяці дзвонили вмовляли включити пролонгацію, обіцяли бонус. Зараз ще один закінчується, знову дзвонять. Кажу що я на ті самі граблі двічі не наступаю, ви ще перший бонус не віддали, в мене інші плани.
Додано: Вів 27 чер, 2023 22:19
Re: Sportbank
Я особисто з депозитами поки що не балувалася, може тому що мало заробляю і нема чого відкладати)) Користуюсь через хороший кешбек у тому числі на кредитні кошти, навіть більше, ніж на свої. Це все дивно, але мені подобається. Можна все вирішувати через додаток, куди зручніше ніж Приват. Приват це відстій
Додано: Сер 28 чер, 2023 11:52
То тільки в порівнянні з Приватом вам хороший кешбек, а так є банки де цей кешбек більше ніж у Спорті та й вибір категорій краще.
Додано: Сер 28 чер, 2023 22:32
Видать популярность падает у банка. Как то поэлегантнее нужно рекламировать 😉
П.с. Кешбек верните на продукты хотя бы как раньше по акции с Рюкзаком, тогда и народ потянется...
Додано: Чет 29 чер, 2023 09:25
Кредит ліміти
Після заяви на збільшення ліміту,отримав дзвінок,підтвердив інформацію, замість ліміти погодили кредит готівкою. Все як завжди
Додано: П'ят 30 чер, 2023 07:34
Re: Sportbank
В Спорте не сгорает КБ в конце квартала как у ТАСи?
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