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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 чер, 2023 19:52
на початку місяця закінчувався не великий депозит на 3 місяці дзвонили вмовляли включити пролонгацію, обіцяли бонус. Зараз ще один закінчується, знову дзвонять. Кажу що я на ті самі граблі двічі не наступаю, ви ще перший бонус не віддали, в мене інші плани.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 22:19
Я особисто з депозитами поки що не балувалася, може тому що мало заробляю і нема чого відкладати)) Користуюсь через хороший кешбек у тому числі на кредитні кошти, навіть більше, ніж на свої. Це все дивно, але мені подобається. Можна все вирішувати через додаток, куди зручніше ніж Приват. Приват це відстій
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sviridova1892
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Додано: Сер 28 чер, 2023 11:52
sviridova1892 написав:
Я особисто з депозитами поки що не балувалася, може тому що мало заробляю і нема чого відкладати)) Користуюсь через хороший кешбек у тому числі на кредитні кошти, навіть більше, ніж на свої. Це все дивно, але мені подобається. Можна все вирішувати через додаток, куди зручніше ніж Приват. Приват це відстій
То тільки в порівнянні з Приватом вам хороший кешбек, а так є банки де цей кешбек більше ніж у Спорті та й вибір категорій краще.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 22:32
sviridova1892 написав:
Я особисто з депозитами поки що не балувалася, може тому що мало заробляю і нема чого відкладати)) Користуюсь через хороший кешбек у тому числі на кредитні кошти, навіть більше, ніж на свої. Це все дивно, але мені подобається. Можна все вирішувати через додаток, куди зручніше ніж Приват. Приват це відстій
Видать популярность падает у банка. Как то поэлегантнее нужно рекламировать 😉
П.с. Кешбек верните на продукты хотя бы как раньше по акции с Рюкзаком, тогда и народ потянется...
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Додано: Чет 29 чер, 2023 09:25
Після заяви на збільшення ліміту,отримав дзвінок,підтвердив інформацію, замість ліміти погодили кредит готівкою. Все як завжди
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sens
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 07:34
В Спорте не сгорает КБ в конце квартала как у ТАСи?
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 08:59
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:24
Если пополнить по п2п и сразу сделать покупку - не накажут?
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la9
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:58
la9 написав:
Если пополнить по п2п и сразу сделать покупку - не накажут?
Ні.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:07
sens написав:
Після заяви на збільшення ліміту,отримав дзвінок,підтвердив інформацію, замість ліміти погодили кредит готівкою. Все як завжди
Аналогічно було місяць тому, більш того, після подібного "фінту" від банку перестав відкриватись розділ "кредитний ліміт" в додатку, який "лагодили" місяць!
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