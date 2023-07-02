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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 267268269270

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
30%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 16:39

  arkavs написав:Видать популярность падает у банка. Как то поэлегантнее нужно рекламировать 😉

П.с. Кешбек верните на продукты хотя бы как раньше по акции с Рюкзаком, тогда и народ потянется...


Ох, с таким курсом евро по картам (41.52, при том, что ПУМБ по 41.01 считает), мало лишь кто к ним потянется. Карточными курсами, как я понимаю, ТАСя заведует, выходит они все 3 (TAS, sport, izi) рыбную юшку ели... Ну ладно, USD у них возможно высокий, потому что в TAS расчетная валюта EUR, а EUR-то почему задрали?! Причем, у самого TAS сейчас карточные курсы USD 37.48 EUR 41.52, а здесь USD 38.71 EUR 41.52 :x
wildlynx
 
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З нами з: 14.04.16
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  #<1 ... 267268269270
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Sportbank (2691)
02.07.2023 16:39
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