arkavs написав:Видать популярность падает у банка. Как то поэлегантнее нужно рекламировать 😉
П.с. Кешбек верните на продукты хотя бы как раньше по акции с Рюкзаком, тогда и народ потянется...
Ох, с таким курсом евро по картам (41.52, при том, что ПУМБ по 41.01 считает), мало лишь кто к ним потянется. Карточными курсами, как я понимаю, ТАСя заведует, выходит они все 3 (TAS, sport, izi) рыбную юшку ели... Ну ладно, USD у них возможно высокий, потому что в TAS расчетная валюта EUR, а EUR-то почему задрали?! Причем, у самого TAS сейчас карточные курсы USD 37.48 EUR 41.52, а здесь USD 38.71 EUR 41.52
Я так зрозумів, що гаситися можна в останній робочий (???) день місяця (а не 25 числа), щоб залізобетонно загаситися, треба СЕПити, а погашення з рюкзака чи іншої спорткарти не гарантує зарахування день-в-день. Доречі не можу знайти в додатку як відкрити білу карту. Чи немає в додатку такого функціонала?
Boundless написав:Я так зрозумів, що гаситися можна в останній робочий (???) день місяця (а не 25 числа), щоб залізобетонно загаситися, треба СЕПити, а погашення з рюкзака чи іншої спорткарти не гарантує зарахування день-в-день. Доречі не можу знайти в додатку як відкрити білу карту. Чи немає в додатку такого функціонала?
Гаситься можно и сэпом и с рюкзака и с белой и всё это как вы правильно сказали можно делать в последний рабочий день - всё зачислится тем же днём. А открыть проще простого - в разделе карты надо выбрать белую карту и нажать "додати" как тот так
Востаннє редагувалось Кассандра в Вів 04 лип, 2023 17:36, всього редагувалось 1 раз.