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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 267268269270

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Sportbank 4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
30%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 16:39

  arkavs написав:Видать популярность падает у банка. Как то поэлегантнее нужно рекламировать 😉

П.с. Кешбек верните на продукты хотя бы как раньше по акции с Рюкзаком, тогда и народ потянется...


Ох, с таким курсом евро по картам (41.52, при том, что ПУМБ по 41.01 считает), мало лишь кто к ним потянется. Карточными курсами, как я понимаю, ТАСя заведует, выходит они все 3 (TAS, sport, izi) рыбную юшку ели... Ну ладно, USD у них возможно высокий, потому что в TAS расчетная валюта EUR, а EUR-то почему задрали?! Причем, у самого TAS сейчас карточные курсы USD 37.48 EUR 41.52, а здесь USD 38.71 EUR 41.52 :x
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 16:51

Re: Sportbank

Я так зрозумів, що гаситися можна в останній робочий (???) день місяця (а не 25 числа), щоб залізобетонно загаситися, треба СЕПити, а погашення з рюкзака чи іншої спорткарти не гарантує зарахування день-в-день.
Доречі не можу знайти в додатку як відкрити білу карту. Чи немає в додатку такого функціонала?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:34

  Boundless написав:Я так зрозумів, що гаситися можна в останній робочий (???) день місяця (а не 25 числа), щоб залізобетонно загаситися, треба СЕПити, а погашення з рюкзака чи іншої спорткарти не гарантує зарахування день-в-день.
Доречі не можу знайти в додатку як відкрити білу карту. Чи немає в додатку такого функціонала?

Гаситься можно и сэпом и с рюкзака и с белой и всё это как вы правильно сказали можно делать в последний рабочий день - всё зачислится тем же днём. А открыть проще простого - в разделе карты надо выбрать белую карту и нажать "додати" как тот так :roll:
Востаннє редагувалось Кассандра в Вів 04 лип, 2023 17:36, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:35

  Boundless написав:Я так зрозумів, що гаситися можна в останній робочий (???) день місяця (а не 25 числа)
так, див.тут
  Boundless написав:Доречі не можу знайти в додатку як відкрити білу карту. Чи немає в додатку такого функціонала?
На головному екрані у додатку знизу картки тиснути «Галочку» (нижче КЛ, вище 2 крапок та + поповнити картку)
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 16:37

Sportbank інтегрував у мобільний застосунок електронні чеки.
https://sportbank.ua/post/sportbank-zap ... zastosunku
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:13

  greenozon написав:Sportbank інтегрував у мобільний застосунок електронні чеки.
https://sportbank.ua/post/sportbank-zap ... zastosunku

Як шикарно вони запакували відстеження, збір, обробку так використання інформації про клієнтів сторонніми особами у турботу про дерева.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 14:37

У застосунку sportbank знижка 50% на сертифікати Sport Life

Мобільний банк sportbank та мережа фітнес-клубів Sport Life запустили акційну пропозицію — знижка 50% на подарунковий сертифікат Sport Life при оплаті карткою sportbank.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/u-zastosunku ... -kliyentiv
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