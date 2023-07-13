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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лип, 2023 15:04
valya написав:
Чи можна тут відкрити картку, депо при наявності тільки державного паспорту книжечки? Подякую
Можна звичайно.Паспорт + код.Якщо по ссилці може ще якийсь бонус дадуть(звертайтеся в особисті).Чи я не так питання зрозумів?
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