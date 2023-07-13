RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 268269270271

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
30%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:04

  valya написав:Чи можна тут відкрити картку, депо при наявності тільки державного паспорту книжечки? Подякую

Можна звичайно.Паспорт + код.Якщо по ссилці може ще якийсь бонус дадуть(звертайтеся в особисті).Чи я не так питання зрозумів?
посетитель
 
Повідомлень: 627
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 268269270271
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.