Можна звичайно.Паспорт + код.Якщо по ссилці може ще якийсь бонус дадуть(звертайтеся в особисті).Чи я не так питання зрозумів?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лип, 2023 15:04
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:16
Re: Sportbank
А коли після активації картки з отриманим кл дадуть бонуси за рефералку? Подякую
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:32
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