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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 268269270271

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
30%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:04

  valya написав:Чи можна тут відкрити картку, депо при наявності тільки державного паспорту книжечки? Подякую

Можна звичайно.Паспорт + код.Якщо по ссилці може ще якийсь бонус дадуть(звертайтеся в особисті).Чи я не так питання зрозумів?
посетитель
 
Повідомлень: 627
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:16

Re: Sportbank

А коли після активації картки з отриманим кл дадуть бонуси за рефералку? Подякую
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1765
З нами з: 31.10.12
Подякував: 607 раз.
Подякували: 116 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:32

  valya написав:А коли після активації картки з отриманим кл дадуть бонуси за рефералку? Подякую

Вже не пам'ятаю точно як саме в спорті, але багато банків платить реферальні після першої операції по картці (зазвичай видаткової)
Alien
 
Повідомлень: 2225
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 662 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:43

Кешбек за поповнення мобільного

Чув, що є спосіб отримати кешбек за поповнення мобільногою Але як?
Doda
 
Повідомлень: 183
З нами з: 23.11.11
Подякував: 53 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:26

  Doda написав:Чув, що є спосіб отримати кешбек за поповнення мобільногою Але як?

Обираючи, наприклад, серед надавачів комунальних послуг компанію, якій можна по номеру мобільного (він же ЄДИНИЙ особовий рахунок у цій компанії) сплачувати за 2 послуги (мобільного і ще "щось", навіть якщо ви до цього "чогось" не підключені). Працює не для всіх стільникових операторів і навіть всередині одного оператора є группа номерів, на які такий платіж зробити не можливо. Але якщо у вас правильний оператор і ваш номер не в "заблокованих" - то буде вам щастя ;).
Alien
 
Повідомлень: 2225
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 662 раз.
 
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  #<1 ... 268269270271
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