Можна звичайно.Паспорт + код.Якщо по ссилці може ще якийсь бонус дадуть(звертайтеся в особисті).Чи я не так питання зрозумів?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лип, 2023 15:04
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:16
Re: Sportbank
А коли після активації картки з отриманим кл дадуть бонуси за рефералку? Подякую
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:32
Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:43
Кешбек за поповнення мобільного
Чув, що є спосіб отримати кешбек за поповнення мобільногою Але як?
Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:26
Обираючи, наприклад, серед надавачів комунальних послуг компанію, якій можна по номеру мобільного (він же ЄДИНИЙ особовий рахунок у цій компанії) сплачувати за 2 послуги (мобільного і ще "щось", навіть якщо ви до цього "чогось" не підключені). Працює не для всіх стільникових операторів і навіть всередині одного оператора є группа номерів, на які такий платіж зробити не можливо. Але якщо у вас правильний оператор і ваш номер не в "заблокованих" - то буде вам щастя .
Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:44
Додано: Суб 15 лип, 2023 15:34
Я,коли відкривав карту по рефералці,а потім дружина, вже по моєму посиланню,бонуси получили відразу,без усіляких умов)))
Додано: Пон 17 лип, 2023 14:12
Re: Sportbank
Наливают ли тасины дочки, Изя и Спорт, кешбэк по валютным картам? И если да, то имеет ли значение использование кредитного лимита на соответствующей кредитке (как это у Мони делается - если кредитка в минусе, то КБ по дебеткам данного ИНН считается как за кредитные)?
Додано: Пон 17 лип, 2023 14:51
Re: Sportbank
Ізя нараховує. Йде завжди як за свої.
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