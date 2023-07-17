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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 268269270271

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Sportbank 4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
30%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:04

  valya написав:Чи можна тут відкрити картку, депо при наявності тільки державного паспорту книжечки? Подякую

Можна звичайно.Паспорт + код.Якщо по ссилці може ще якийсь бонус дадуть(звертайтеся в особисті).Чи я не так питання зрозумів?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:16

Re: Sportbank

А коли після активації картки з отриманим кл дадуть бонуси за рефералку? Подякую
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:32

  valya написав:А коли після активації картки з отриманим кл дадуть бонуси за рефералку? Подякую

Вже не пам'ятаю точно як саме в спорті, але багато банків платить реферальні після першої операції по картці (зазвичай видаткової)
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:43

Кешбек за поповнення мобільного

Чув, що є спосіб отримати кешбек за поповнення мобільногою Але як?
Doda
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:26

  Doda написав:Чув, що є спосіб отримати кешбек за поповнення мобільногою Але як?

Обираючи, наприклад, серед надавачів комунальних послуг компанію, якій можна по номеру мобільного (він же ЄДИНИЙ особовий рахунок у цій компанії) сплачувати за 2 послуги (мобільного і ще "щось", навіть якщо ви до цього "чогось" не підключені). Працює не для всіх стільникових операторів і навіть всередині одного оператора є группа номерів, на які такий платіж зробити не можливо. Але якщо у вас правильний оператор і ваш номер не в "заблокованих" - то буде вам щастя ;).
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:44

  valya написав:А коли після активації картки з отриманим кл дадуть бонуси за рефералку? Подякую

В чаті вже цілий день розбираються. Умова здійснення першої оплати карткою для отримання бонусів хіба тута є?
valya
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:34

  valya написав:
  valya написав:А коли після активації картки з отриманим кл дадуть бонуси за рефералку? Подякую

В чаті вже цілий день розбираються. Умова здійснення першої оплати карткою для отримання бонусів хіба тута є?


Я,коли відкривав карту по рефералці,а потім дружина, вже по моєму посиланню,бонуси получили відразу,без усіляких умов)))
vsemka
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 14:12

Re: Sportbank

Наливают ли тасины дочки, Изя и Спорт, кешбэк по валютным картам? И если да, то имеет ли значение использование кредитного лимита на соответствующей кредитке (как это у Мони делается - если кредитка в минусе, то КБ по дебеткам данного ИНН считается как за кредитные)?
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 14:51

Re: Sportbank

Ізя нараховує. Йде завжди як за свої.
Кочевник
 
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