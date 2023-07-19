Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лип, 2023 15:04
valya написав:
Чи можна тут відкрити картку, депо при наявності тільки державного паспорту книжечки? Подякую
Можна звичайно.Паспорт + код.Якщо по ссилці може ще якийсь бонус дадуть(звертайтеся в особисті).Чи я не так питання зрозумів?
посетитель
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:16
А коли після активації картки з отриманим кл дадуть бонуси за рефералку? Подякую
valya
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:32
valya написав:
А коли після активації картки з отриманим кл дадуть бонуси за рефералку? Подякую
Вже не пам'ятаю точно як саме в спорті, але багато банків платить реферальні після першої операції по картці (зазвичай видаткової)
Alien
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:43
Чув, що є спосіб отримати кешбек за поповнення мобільногою Але як?
Doda
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:26
Doda написав:
Чув, що є спосіб отримати кешбек за поповнення мобільногою Але як?
Обираючи, наприклад, серед надавачів комунальних послуг компанію, якій можна по номеру мобільного (він же ЄДИНИЙ особовий рахунок у цій компанії) сплачувати за 2 послуги (мобільного і ще "щось", навіть якщо ви до цього "чогось" не підключені). Працює не для всіх стільникових операторів і навіть всередині одного оператора є группа номерів, на які такий платіж зробити не можливо. Але якщо у вас правильний оператор і ваш номер не в "заблокованих" - то буде вам щастя
.
Alien
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:44
valya написав:
А коли після активації картки з отриманим кл дадуть бонуси за рефералку? Подякую
В чаті вже цілий день розбираються. Умова здійснення першої оплати карткою для отримання бонусів хіба тута є?
valya
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Додано: Суб 15 лип, 2023 15:34
valya написав: valya написав:
А коли після активації картки з отриманим кл дадуть бонуси за рефералку? Подякую
В чаті вже цілий день розбираються. Умова здійснення першої оплати карткою для отримання бонусів хіба тута є?
Я,коли відкривав карту по рефералці,а потім дружина, вже по моєму посиланню,бонуси получили відразу,без усіляких умов)))
vsemka
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Додано: Пон 17 лип, 2023 14:12
Наливают ли тасины дочки, Изя и Спорт, кешбэк по валютным картам? И если да, то имеет ли значение использование кредитного лимита на соответствующей кредитке (как это у Мони делается - если кредитка в минусе, то КБ по дебеткам данного ИНН считается как за кредитные)?
Кащей
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Додано: Пон 17 лип, 2023 14:51
Ізя нараховує. Йде завжди як за свої.
Кочевник
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:48
Підсунули дві нові спецпропи, за неактивність мабуть, тепер дві продуктові. Цікаво, яка спрацює, як купити продукти?
chipmunk
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