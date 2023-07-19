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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лип, 2023 17:17
chipmunk
Мені теж. На продукти та техніку 1,5\ за кредитні. Вони б ще 31 липня запропонували...
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