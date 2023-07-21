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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 269270271272

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
30%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 17:17

chipmunk
Мені теж. На продукти та техніку 1,5\ за кредитні. Вони б ще 31 липня запропонували...
novichok
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Повідомлень: 3033
З нами з: 31.03.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 249 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 07:20

СЕП платіж був відправлений вчора о 20.30. В статусі обробка. Кошти не прийшли. Підтримка розказує про якісь 3 дні.
Хто знає у чому може бути проблема?
anikola13
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 08.02.13
Подякував: 166 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 07:55

Re: Sportbank

можливо банк відправляє сепи в робочий час
Boundless
 
Повідомлень: 2075
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:38

  Boundless написав:можливо банк відправляє сепи в робочий час

Саме так. Це фіча спортсменів :(
Alien
 
Повідомлень: 2234
З нами з: 12.01.20
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Подякували: 664 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:47

  anikola13 написав:СЕП платіж був відправлений вчора о 20.30. В статусі обробка. Кошти не прийшли. Підтримка розказує про якісь 3 дні.
Хто знає у чому може бути проблема?
Див. тут i тут
FinTech
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Повідомлень: 588
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 151 раз.
 
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  #<1 ... 269270271272
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Sportbank (2715)
21.07.2023 09:47
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