chipmunk
Мені теж. На продукти та техніку 1,5\ за кредитні. Вони б ще 31 липня запропонували...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лип, 2023 17:17
chipmunk
Мені теж. На продукти та техніку 1,5\ за кредитні. Вони б ще 31 липня запропонували...
Додано: П'ят 21 лип, 2023 07:20
СЕП платіж був відправлений вчора о 20.30. В статусі обробка. Кошти не прийшли. Підтримка розказує про якісь 3 дні.
Хто знає у чому може бути проблема?
Додано: П'ят 21 лип, 2023 07:55
Re: Sportbank
можливо банк відправляє сепи в робочий час
Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:38
Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:47
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