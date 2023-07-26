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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лип, 2023 12:10
VLADPn написав:
вроде п2п безлимит
А зачем он нужен, если СЭП тут безлимит (до 10 раз)?
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Додано: Сер 26 лип, 2023 13:55
Кочевник написав: Boundless написав:
Чи є кешбек на покупки в спортмастері?
Ні, в росії картка не працює.
Вони перефарбувалася і вже athletics чи щось таке
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Додано: Сер 26 лип, 2023 13:56
ВIВ написав: VLADPn написав:
вроде п2п безлимит
А зачем он нужен, если СЭП тут безлимит (до 10 раз)?
Ну який це безліміт, якщо більше 10 раз не можна
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