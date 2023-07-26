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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 270271272273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
30%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 12:10

Re: Sportbank

  VLADPn написав:вроде п2п безлимит

А зачем он нужен, если СЭП тут безлимит (до 10 раз)?
ВIВ
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Подякував: 10 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:55

Re: Sportbank

Кочевник написав:
  Boundless написав:Чи є кешбек на покупки в спортмастері?

Ні, в росії картка не працює.
Вони перефарбувалася і вже athletics чи щось таке
Boundless
 
Повідомлень: 2079
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Подякував: 89 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:56

Re: Sportbank

ВIВ написав:
  VLADPn написав:вроде п2п безлимит

А зачем он нужен, если СЭП тут безлимит (до 10 раз)?
Ну який це безліміт, якщо більше 10 раз не можна
Boundless
 
Повідомлень: 2079
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 16:06

  ВIВ написав:
  VLADPn написав:вроде п2п безлимит

А зачем он нужен, если СЭП тут безлимит (до 10 раз)?

Най буде. Сьогодні зранку,о 7-й годині, знадобився налік, СЕП тільки в робочий час, а так р2р на карту іншого банку- зьом в першому по дорозі банкоматі
novichok
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  #<1 ... 270271272273
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