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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 270271272273

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Sportbank 4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
30%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 12:10

Re: Sportbank

  VLADPn написав:вроде п2п безлимит

А зачем он нужен, если СЭП тут безлимит (до 10 раз)?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:55

Re: Sportbank

Кочевник написав:
  Boundless написав:Чи є кешбек на покупки в спортмастері?

Ні, в росії картка не працює.
Вони перефарбувалася і вже athletics чи щось таке
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:56

Re: Sportbank

ВIВ написав:
  VLADPn написав:вроде п2п безлимит

А зачем он нужен, если СЭП тут безлимит (до 10 раз)?
Ну який це безліміт, якщо більше 10 раз не можна
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 16:06

  ВIВ написав:
  VLADPn написав:вроде п2п безлимит

А зачем он нужен, если СЭП тут безлимит (до 10 раз)?

Най буде. Сьогодні зранку,о 7-й годині, знадобився налік, СЕП тільки в робочий час, а так р2р на карту іншого банку- зьом в першому по дорозі банкоматі
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 18:52

Re: Sportbank

Треба на тиждень пристроїти грн. Рюкзак 10% підійде? Проблем з заведенням і виведенням по безналу немає? Сума ~100к. Порадьте, подякую
valya
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 19:07

  valya написав:Треба на тиждень пристроїти грн. Рюкзак 10% підійде? Проблем з заведенням і виведенням по безналу немає? Сума ~100к. Порадьте, подякую

Ну такі суми сюди я не заводив - але суттєвих проблем з поповненням, зняттям з Рюкзаку не спостерігаю - хоча користую достатньо давно та часто. Тільки ж ви одразу продумайте шляхи подальшого виходу. Бо в Спорті є певні місячні ліміти і по р2р та по СЕП. Хоча в принципі через тиждень це буде лише початок серпня і ліміти навряд у вас будуть використані.
Ще як варіант - Сєня - там комбінуючи триденні Швидкі теж можна перекантуватись будь-який короткий термін - сотку ще недавно без проблем і тримав, і переганяв. Щоправда Сєня з 1 серпня суттєво погіршить місячні ліміти по р2р, втім СЕП лишиться.
Ну і третій варіант - Ізя зі своєю Заначкою - там ті самі 10%, але трохи складніший вихід по СЕП (треба розбивати по 9999 щоб було безкоштовно) втім достатні ліміти по р2р. Але на відміну від Сені та Спорту - відсотки треба буде чекати місяць. Ну і мені не сподобалося свого часу трохи дебільне виведення з Заначки - я втрапив на випадок коли це відбувалось не миттєво а треба було чекати дві години. Для депозитів з вільним обігом на мій погляд це неприпустимо. Може вони звичайно і полагодили наразі цей процес - але як кажуть "ложечки ми потім знайши але осад лишився" ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 19:23

Alien
Вихід зі Спорту по р2р ліміт 30к в місяць, не підходить. Приймаюча сторона сеп чужий прийме без комісу. Сепом сотка зі Спорту піде без комісу?
valya
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 19:29

  valya написав:Треба на тиждень пристроїти грн. Рюкзак 10% підійде? Проблем з заведенням і виведенням по безналу немає? Сума ~100к. Порадьте, подякую
Вiльнi депо - тут
(агропросперic мрiя - 11%, глобус ексклюзив - 12.5%).
Обмеження Спорту по виходу - тут.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 19:32

Re: Sportbank

  valya написав:Сепом сотка зі Спорту піде без комісу?

Так
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 19:36

Re: Sportbank

Спорт ще сьогодні відкриє Рюкзак, чи вже краще завтра?
valya
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