Додано: Сер 26 лип, 2023 19:07

valya написав: Треба на тиждень пристроїти грн. Рюкзак 10% підійде? Проблем з заведенням і виведенням по безналу немає? Сума ~100к. Порадьте, подякую Треба на тиждень пристроїти грн. Рюкзак 10% підійде? Проблем з заведенням і виведенням по безналу немає? Сума ~100к. Порадьте, подякую

Ну такі суми сюди я не заводив - але суттєвих проблем з поповненням, зняттям з Рюкзаку не спостерігаю - хоча користую достатньо давно та часто. Тільки ж ви одразу продумайте шляхи подальшого виходу. Бо в Спорті є певні місячні ліміти і по р2р та по СЕП. Хоча в принципі через тиждень це буде лише початок серпня і ліміти навряд у вас будуть використані.Ще як варіант - Сєня - там комбінуючи триденні Швидкі теж можна перекантуватись будь-який короткий термін - сотку ще недавно без проблем і тримав, і переганяв. Щоправда Сєня з 1 серпня суттєво погіршить місячні ліміти по р2р, втім СЕП лишиться.Ну і третій варіант - Ізя зі своєю Заначкою - там ті самі 10%, але трохи складніший вихід по СЕП (треба розбивати по 9999 щоб було безкоштовно) втім достатні ліміти по р2р. Але на відміну від Сені та Спорту - відсотки треба буде чекати місяць. Ну і мені не сподобалося свого часу трохи дебільне виведення з Заначки - я втрапив на випадок коли це відбувалось не миттєво а треба було чекати дві години. Для депозитів з вільним обігом на мій погляд це неприпустимо. Може вони звичайно і полагодили наразі цей процес - але як кажуть "ложечки ми потім знайши але осад лишився"