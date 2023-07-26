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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 271272273274

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
30%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 20:55

  valya написав:Вихід зі Спорту по р2р ліміт 30к в місяць, не підходить. Приймаюча сторона сеп чужий прийме без комісу. Сепом сотка зі Спорту піде без комісу?
По СЕП див. тут. Буде без комiсу.
Р2Р через лiмiт використовувати хiба що в парi з СЕП,
якщо в цьому є необхiднiсть.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:17

  valya написав:Спорт ще сьогодні відкриє Рюкзак, чи вже краще завтра?
Відкриє сьогоднi, якщо кошти зайдуть.
Злi язики кажуть, що вiдсотки будуть нараховуватись з наступного дня, коли баланс Рюкзака перестає бути нульовим.
Хоча тi ж самi язики стверджували форумчанину, що % нарахуються у день вiдкриття.
Тобто необхiдно тестити.
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Повідомлень: 599
З нами з: 01.10.22
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Подякували: 156 раз.
 
Профіль
16
  #<1 ... 271272273274
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