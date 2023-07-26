По СЕП див. тут. Буде без комiсу.
Р2Р через лiмiт використовувати хiба що в парi з СЕП,
якщо в цьому є необхiднiсть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лип, 2023 20:55
По СЕП див. тут. Буде без комiсу.
Р2Р через лiмiт використовувати хiба що в парi з СЕП,
якщо в цьому є необхiднiсть.
Додано: Сер 26 лип, 2023 21:17
Відкриє сьогоднi, якщо кошти зайдуть.
Злi язики кажуть, що вiдсотки будуть нараховуватись з наступного дня, коли баланс Рюкзака перестає бути нульовим.
Хоча тi ж самi язики стверджували форумчанину, що % нарахуються у день вiдкриття.
Тобто необхiдно тестити.
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