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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лип, 2023 21:17
valya написав:
Спорт ще сьогодні відкриє Рюкзак, чи вже краще завтра?
Відкриє сьогоднi, якщо кошти зайдуть.
Злi язики кажуть, що вiдсотки будуть нараховуватись з наступного дня, коли баланс Рюкзака перестає бути нульовим.
Хоча тi ж самi язики стверджували
форумчанину, що % нарахуються у день вiдкриття.
Тобто необхiдно тестити.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:25
Нещодавно писали, що СЕП тут ходить в робочий час. Вчора десь о 21й за 5 хвилин прилетів за адресою.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:39
Клиент_ написав:
Нещодавно писали, що СЕП тут ходить в робочий час. Вчора десь о 21й за 5 хвилин прилетів за адресою.
Помилився з підрахунками,відправив р2р за 100 грн вранці,далі зробив СЕП,в 7 ранку відправив, щойно пройшов push щодо списання коштів з рахунку
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:48
sens написав: Клиент_ написав:
Нещодавно писали, що СЕП тут ходить в робочий час. Вчора десь о 21й за 5 хвилин прилетів за адресою.
Помилився з підрахунками,відправив р2р за 100 грн вранці,далі зробив СЕП,в 7 ранку відправив, щойно пройшов push щодо списання коштів з рахунку
Вже кошти на місці в іншому банку. В серпні, якщо і йдалі буде тренд на курс,будемо трусити рюкзак в бік СЕНС,аккорд, Південний,ТАС
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