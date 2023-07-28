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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 271272273274

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
30%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:17

  valya написав:Спорт ще сьогодні відкриє Рюкзак, чи вже краще завтра?
Відкриє сьогоднi, якщо кошти зайдуть.
Злi язики кажуть, що вiдсотки будуть нараховуватись з наступного дня, коли баланс Рюкзака перестає бути нульовим.
Хоча тi ж самi язики стверджували форумчанину, що % нарахуються у день вiдкриття.
Тобто необхiдно тестити.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:25

Нещодавно писали, що СЕП тут ходить в робочий час. Вчора десь о 21й за 5 хвилин прилетів за адресою.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:39

  Клиент_ написав:Нещодавно писали, що СЕП тут ходить в робочий час. Вчора десь о 21й за 5 хвилин прилетів за адресою.

Помилився з підрахунками,відправив р2р за 100 грн вранці,далі зробив СЕП,в 7 ранку відправив, щойно пройшов push щодо списання коштів з рахунку
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:48

  sens написав:
  Клиент_ написав:Нещодавно писали, що СЕП тут ходить в робочий час. Вчора десь о 21й за 5 хвилин прилетів за адресою.

Помилився з підрахунками,відправив р2р за 100 грн вранці,далі зробив СЕП,в 7 ранку відправив, щойно пройшов push щодо списання коштів з рахунку

Вже кошти на місці в іншому банку. В серпні, якщо і йдалі буде тренд на курс,будемо трусити рюкзак в бік СЕНС,аккорд, Південний,ТАС
sens
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