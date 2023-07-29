RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 271272273274

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
30%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:17

  valya написав:Спорт ще сьогодні відкриє Рюкзак, чи вже краще завтра?
Відкриє сьогоднi, якщо кошти зайдуть.
Злi язики кажуть, що вiдсотки будуть нараховуватись з наступного дня, коли баланс Рюкзака перестає бути нульовим.
Хоча тi ж самi язики стверджували форумчанину, що % нарахуються у день вiдкриття.
Тобто необхiдно тестити.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 601
З нами з: 01.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
16
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:25

Нещодавно писали, що СЕП тут ходить в робочий час. Вчора десь о 21й за 5 хвилин прилетів за адресою.
Клиент_
 
Повідомлень: 322
З нами з: 25.02.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:39

  Клиент_ написав:Нещодавно писали, що СЕП тут ходить в робочий час. Вчора десь о 21й за 5 хвилин прилетів за адресою.

Помилився з підрахунками,відправив р2р за 100 грн вранці,далі зробив СЕП,в 7 ранку відправив, щойно пройшов push щодо списання коштів з рахунку
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13854
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:48

  sens написав:
  Клиент_ написав:Нещодавно писали, що СЕП тут ходить в робочий час. Вчора десь о 21й за 5 хвилин прилетів за адресою.

Помилився з підрахунками,відправив р2р за 100 грн вранці,далі зробив СЕП,в 7 ранку відправив, щойно пройшов push щодо списання коштів з рахунку

Вже кошти на місці в іншому банку. В серпні, якщо і йдалі буде тренд на курс,будемо трусити рюкзак в бік СЕНС,аккорд, Південний,ТАС
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13854
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 14:44

Re: Sportbank

А неудачны попытки списания у спорта где-то отображаются?А то так получилось что пришел пуш на списание " операція не успішна", я на него наступил, посмотрел и пролистнул.Потом снова зашёл в приложение что б посмотреть, а его в списке нигде найти не могу.
посетитель
 
Повідомлень: 642
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:02

  посетитель написав:А неудачны попытки списания у спорта где-то отображаются?А то так получилось что пришел пуш на списание " операція не успішна", я на него наступил, посмотрел и пролистнул.Потом снова зашёл в приложение что б посмотреть, а его в списке нигде найти не могу.

Може це вже дивіться в телефоні. В Самсунзі це так (на російській) - настройки, уведомления, дополнительные параметры, журнал уведомлений.
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1774
З нами з: 31.10.12
Подякував: 616 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 271272273274
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.