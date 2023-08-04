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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лип, 2023 21:17
valya написав:
Спорт ще сьогодні відкриє Рюкзак, чи вже краще завтра?
Відкриє сьогоднi, якщо кошти зайдуть.
Злi язики кажуть, що вiдсотки будуть нараховуватись з наступного дня, коли баланс Рюкзака перестає бути нульовим.
Хоча тi ж самi язики стверджували
форумчанину, що % нарахуються у день вiдкриття.
Тобто необхiдно тестити.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:25
Нещодавно писали, що СЕП тут ходить в робочий час. Вчора десь о 21й за 5 хвилин прилетів за адресою.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:39
Клиент_ написав:
Нещодавно писали, що СЕП тут ходить в робочий час. Вчора десь о 21й за 5 хвилин прилетів за адресою.
Помилився з підрахунками,відправив р2р за 100 грн вранці,далі зробив СЕП,в 7 ранку відправив, щойно пройшов push щодо списання коштів з рахунку
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:48
sens написав: Клиент_ написав:
Нещодавно писали, що СЕП тут ходить в робочий час. Вчора десь о 21й за 5 хвилин прилетів за адресою.
Помилився з підрахунками,відправив р2р за 100 грн вранці,далі зробив СЕП,в 7 ранку відправив, щойно пройшов push щодо списання коштів з рахунку
Вже кошти на місці в іншому банку. В серпні, якщо і йдалі буде тренд на курс,будемо трусити рюкзак в бік СЕНС,аккорд, Південний,ТАС
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Додано: Суб 29 лип, 2023 14:44
А неудачны попытки списания у спорта где-то отображаются?А то так получилось что пришел пуш на списание " операція не успішна", я на него наступил, посмотрел и пролистнул.Потом снова зашёл в приложение что б посмотреть, а его в списке нигде найти не могу.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 21:02
посетитель написав:
А неудачны попытки списания у спорта где-то отображаются?А то так получилось что пришел пуш на списание " операція не успішна", я на него наступил, посмотрел и пролистнул.Потом снова зашёл в приложение что б посмотреть, а его в списке нигде найти не могу.
Може це вже дивіться в телефоні. В Самсунзі це так (на російській) - настройки, уведомления, дополнительные параметры, журнал уведомлений.
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Додано: Чет 03 сер, 2023 21:20
щось в мене цей кешбек пропрацював тільки 31липня , в серпні не дають знижку ((
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lamal
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 00:02
lamal написав:
щось в мене цей кешбек пропрацював тільки 31липня , в серпні не дають знижку ((
Маркетологи в спорте я смотрю в своем репертуаре, опять кинули ))
У них я так понял поставлена задача любой ценой натащить новых клиентов.
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