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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 271272273274

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
30%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:17

  valya написав:Спорт ще сьогодні відкриє Рюкзак, чи вже краще завтра?
Відкриє сьогоднi, якщо кошти зайдуть.
Злi язики кажуть, що вiдсотки будуть нараховуватись з наступного дня, коли баланс Рюкзака перестає бути нульовим.
Хоча тi ж самi язики стверджували форумчанину, що % нарахуються у день вiдкриття.
Тобто необхiдно тестити.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:25

Нещодавно писали, що СЕП тут ходить в робочий час. Вчора десь о 21й за 5 хвилин прилетів за адресою.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:39

  Клиент_ написав:Нещодавно писали, що СЕП тут ходить в робочий час. Вчора десь о 21й за 5 хвилин прилетів за адресою.

Помилився з підрахунками,відправив р2р за 100 грн вранці,далі зробив СЕП,в 7 ранку відправив, щойно пройшов push щодо списання коштів з рахунку
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:48

  sens написав:
  Клиент_ написав:Нещодавно писали, що СЕП тут ходить в робочий час. Вчора десь о 21й за 5 хвилин прилетів за адресою.

Помилився з підрахунками,відправив р2р за 100 грн вранці,далі зробив СЕП,в 7 ранку відправив, щойно пройшов push щодо списання коштів з рахунку

Вже кошти на місці в іншому банку. В серпні, якщо і йдалі буде тренд на курс,будемо трусити рюкзак в бік СЕНС,аккорд, Південний,ТАС
sens
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 14:44

Re: Sportbank

А неудачны попытки списания у спорта где-то отображаются?А то так получилось что пришел пуш на списание " операція не успішна", я на него наступил, посмотрел и пролистнул.Потом снова зашёл в приложение что б посмотреть, а его в списке нигде найти не могу.
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:02

  посетитель написав:А неудачны попытки списания у спорта где-то отображаются?А то так получилось что пришел пуш на списание " операція не успішна", я на него наступил, посмотрел и пролистнул.Потом снова зашёл в приложение что б посмотреть, а его в списке нигде найти не могу.

Може це вже дивіться в телефоні. В Самсунзі це так (на російській) - настройки, уведомления, дополнительные параметры, журнал уведомлений.
valya
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 21:20

  Assistant_Portal написав:У метро зі знижкою 50% — унікальні умови для нових клієнтів sportbank до кінця літа.
Термін дії кешбеку — з 24 липня по 31 серпня 2023 року.
Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/50-keshbek-n ... -kliyentiv

щось в мене цей кешбек пропрацював тільки 31липня , в серпні не дають знижку ((
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 00:02

  lamal написав:
  Assistant_Portal написав:У метро зі знижкою 50% — унікальні умови для нових клієнтів sportbank до кінця літа.
Термін дії кешбеку — з 24 липня по 31 серпня 2023 року.
Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/50-keshbek-n ... -kliyentiv

щось в мене цей кешбек пропрацював тільки 31липня , в серпні не дають знижку ((

Маркетологи в спорте я смотрю в своем репертуаре, опять кинули ))
У них я так понял поставлена задача любой ценой натащить новых клиентов.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 16:15

Re: Sportbank

Добрый день. Кто-то получал здесь выплаты от фонда? Если да, то какой процесс получения?
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 16:52

Re: Sportbank

isen написав:Добрый день. Кто-то получал здесь выплаты от фонда? Если да, то какой процесс получения?
После объявления таковых жать соответствующую кнопку в приложухе, но подтвержденных успешных кейсов или не было вовсе или весьма не оперативно происходили, другие места он-лайн получения работали оперативнее
Chicheva
 
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