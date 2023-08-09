посетитель написав:lamal написав:Assistant_Portal написав:У метро зі знижкою 50% — унікальні умови для нових клієнтів sportbank до кінця літа.
Термін дії кешбеку — з 24 липня по 31 серпня 2023 року.
Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/50-keshbek-n ... -kliyentiv
щось в мене цей кешбек пропрацював тільки 31липня , в серпні не дають знижку ((
Маркетологи в спорте я смотрю в своем репертуаре, опять кинули ))
У них я так понял поставлена задача любой ценой натащить новых клиентов.
заипали роботом звонить