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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
30%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 18:55

  посетитель написав:
  lamal написав:
  Assistant_Portal написав:У метро зі знижкою 50% — унікальні умови для нових клієнтів sportbank до кінця літа.
Термін дії кешбеку — з 24 липня по 31 серпня 2023 року.
Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/50-keshbek-n ... -kliyentiv

щось в мене цей кешбек пропрацював тільки 31липня , в серпні не дають знижку ((

Маркетологи в спорте я смотрю в своем репертуаре, опять кинули ))
У них я так понял поставлена задача любой ценой натащить новых клиентов.


заипали роботом звонить
cohan
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Подякував: 109 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 23:06

Re: Sportbank

А шо хотят?
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 01:05

  посетитель написав:А шо хотят?

Бабло. З перших чисел місяця починають їсти мозок, що вже час внести мін. платіж.
klug
 
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