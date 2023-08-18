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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 сер, 2023 18:55
посетитель написав: lamal написав:
щось в мене цей кешбек пропрацював тільки 31липня , в серпні не дають знижку ((
Маркетологи в спорте я смотрю в своем репертуаре, опять кинули ))
У них я так понял поставлена задача любой ценой натащить новых клиентов.
надоели роботом звонить
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Додано: Сер 09 сер, 2023 23:06
А шо хотят?
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Додано: Чет 10 сер, 2023 01:05
посетитель написав:
А шо хотят?
Бабло. З перших чисел місяця починають їсти мозок, що вже час внести мін. платіж.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:10
А у спорті по факту до якого граничного віку дають кред ліміт? А то підтримка каже, що обмежень типу немає, але про такі обжеження навряд чи можна офіційно озвучувати, дискримінація і все таке.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:51
Oberon написав:
дискримінація
А в чому дискримінація? Державний приват без щонайменших сумнівів обнуляє ліміт у перший день місяця, у якому клієнтові виповнюється 70 років і не боїться жодних звинувачень у дискримінації...
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:38
Alien
Та в якомусь банку мені казали, що офіційно світити (в умовах) про обмеження не бажано, оскільки явна, зафіксована, дискримінація за віком. Тому не світять, а просто роблять це фактично. Тобто в умовах кредитного продукту не прописують, що кредит може видавались до 70 років, а фактично не дають і все закривають. Знайомі пенсіонери пожалілись, що в райфі їх послали. Питаю ось про спорт, чи має їм сенс гемороїтись зі спортом з дистанційним відкриттям (а це для них реальний гемор).
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