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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
30%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 18:55

  посетитель написав:
  lamal написав:
  Assistant_Portal написав:У метро зі знижкою 50% — унікальні умови для нових клієнтів sportbank до кінця літа.
Термін дії кешбеку — з 24 липня по 31 серпня 2023 року.
Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/50-keshbek-n ... -kliyentiv

щось в мене цей кешбек пропрацював тільки 31липня , в серпні не дають знижку ((

Маркетологи в спорте я смотрю в своем репертуаре, опять кинули ))
У них я так понял поставлена задача любой ценой натащить новых клиентов.


надоели роботом звонить
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 23:06

Re: Sportbank

А шо хотят?
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 01:05

  посетитель написав:А шо хотят?

Бабло. З перших чисел місяця починають їсти мозок, що вже час внести мін. платіж.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:10

Кредліміт

А у спорті по факту до якого граничного віку дають кред ліміт? А то підтримка каже, що обмежень типу немає, але про такі обжеження навряд чи можна офіційно озвучувати, дискримінація і все таке.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:51

Re: Sportbank

  Oberon написав:дискримінація

А в чому дискримінація? Державний приват без щонайменших сумнівів обнуляє ліміт у перший день місяця, у якому клієнтові виповнюється 70 років і не боїться жодних звинувачень у дискримінації...
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:38

Alien
Та в якомусь банку мені казали, що офіційно світити (в умовах) про обмеження не бажано, оскільки явна, зафіксована, дискримінація за віком. Тому не світять, а просто роблять це фактично. Тобто в умовах кредитного продукту не прописують, що кредит може видавались до 70 років, а фактично не дають і все закривають. Знайомі пенсіонери пожалілись, що в райфі їх послали. Питаю ось про спорт, чи має їм сенс гемороїтись зі спортом з дистанційним відкриттям (а це для них реальний гемор).
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:24

  Oberon написав:Alien
Та в якомусь банку мені казали, що офіційно світити (в умовах) про обмеження не бажано, оскільки явна, зафіксована, дискримінація за віком. Тому не світять, а просто роблять це фактично. Тобто в умовах кредитного продукту не прописують, що кредит може видавались до 70 років, а фактично не дають і все закривають. Знайомі пенсіонери пожалілись, що в райфі їх послали. Питаю ось про спорт, чи має їм сенс гемороїтись зі спортом з дистанційним відкриттям (а це для них реальний гемор).

Не дадуть з дуже великою ймовірністю.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:30

  Oberon написав:Alien
Та в якомусь банку мені казали, що офіційно світити (в умовах) про обмеження не бажано, оскільки явна, зафіксована, дискримінація за віком. Тому не світять, а просто роблять це фактично. Тобто в умовах кредитного продукту не прописують, що кредит може видавались до 70 років, а фактично не дають і все закривають. Знайомі пенсіонери пожалілись, що в райфі їх послали. Питаю ось про спорт, чи має їм сенс гемороїтись зі спортом з дистанційним відкриттям (а це для них реальний гемор).


ІНФОРМАЦІЯ про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту за продуктом «Картка Sportbank»

10. Цільова група клієнтів
Клієнти – фізичні особи, громадяни України, резиденти віком від 18 до 65 років
ramaz
 
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