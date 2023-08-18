Alien Та в якомусь банку мені казали, що офіційно світити (в умовах) про обмеження не бажано, оскільки явна, зафіксована, дискримінація за віком. Тому не світять, а просто роблять це фактично. Тобто в умовах кредитного продукту не прописують, що кредит може видавались до 70 років, а фактично не дають і все закривають. Знайомі пенсіонери пожалілись, що в райфі їх послали. Питаю ось про спорт, чи має їм сенс гемороїтись зі спортом з дистанційним відкриттям (а це для них реальний гемор).
Oberon написав:Alien Та в якомусь банку мені казали, що офіційно світити (в умовах) про обмеження не бажано, оскільки явна, зафіксована, дискримінація за віком. Тому не світять, а просто роблять це фактично. Тобто в умовах кредитного продукту не прописують, що кредит може видавались до 70 років, а фактично не дають і все закривають. Знайомі пенсіонери пожалілись, що в райфі їх послали. Питаю ось про спорт, чи має їм сенс гемороїтись зі спортом з дистанційним відкриттям (а це для них реальний гемор).
Oberon написав:Alien Та в якомусь банку мені казали, що офіційно світити (в умовах) про обмеження не бажано, оскільки явна, зафіксована, дискримінація за віком. Тому не світять, а просто роблять це фактично. Тобто в умовах кредитного продукту не прописують, що кредит може видавались до 70 років, а фактично не дають і все закривають. Знайомі пенсіонери пожалілись, що в райфі їх послали. Питаю ось про спорт, чи має їм сенс гемороїтись зі спортом з дистанційним відкриттям (а це для них реальний гемор).