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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 сер, 2023 17:04
Підкажіть, як забирати долари після закінчення валютного депозиту? Через кол-центр ТАСу замовляти в їх відділення?
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