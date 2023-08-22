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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 сер, 2023 17:04
Підкажіть, як забирати долари після закінчення валютного депозиту? Через кол-центр ТАСу замовляти в їх відділення?
Додано: Вів 22 сер, 2023 19:38
Re: Sportbank
Sergion, через підтримку sportbank на потрібне відділення ТАС і потім прийти в назначений день. Далі або в касу, або до менеджера й потім у касу. Усе залежить від відділення ТАС.
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