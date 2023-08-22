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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 273274275276

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
30%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:04

Підкажіть, як забирати долари після закінчення валютного депозиту? Через кол-центр ТАСу замовляти в їх відділення?
Sergion
 
Повідомлень: 644
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 19:38

Re: Sportbank

Sergion, через підтримку sportbank на потрібне відділення ТАС і потім прийти в назначений день. Далі або в касу, або до менеджера й потім у касу. Усе залежить від відділення ТАС.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5516
З нами з: 08.03.18
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
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  #<1 ... 273274275276
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