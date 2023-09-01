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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 273274275276

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Sportbank 4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
30%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:04

Підкажіть, як забирати долари після закінчення валютного депозиту? Через кол-центр ТАСу замовляти в їх відділення?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 19:38

Re: Sportbank

Sergion, через підтримку sportbank на потрібне відділення ТАС і потім прийти в назначений день. Далі або в касу, або до менеджера й потім у касу. Усе залежить від відділення ТАС.
Howl
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Повідомлень: 5533
З нами з: 08.03.18
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:16

Re: Sportbank

Як краще зробити не клієнту банка, щоб отримати виплату від Фонду?
reef
 
Повідомлень: 2806
З нами з: 28.08.07
Подякував: 194 раз.
Подякували: 185 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:23

  reef написав:Як краще зробити не клієнту банка, щоб отримати виплату від Фонду?

Якщо мета отримати виплату без походу в банк - то звернутись в приват, пумб, газбанк, південний і отримати дистанційно виплату на картку відкриту у відповідному банку. Якщо спосіб отримання виплати значення не має - звернутись в будь-який банк-агент ФГВФО, де ця особа вже є клієнтом банку і отримати виплату готівкою. У спорті зовсім не швидко і не безпроблемно отримати виплату для їх діючих клієнтів, а для потенційних - витрати часу та нервів того не варті щоб намагатися встряти обов'язково саме сюди
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:45

Alien поповнення готівкою Білої(без пластику) в касі ТАСа буде безпроблемно? (потрібно звідкись сепнути на ощАд 80к)
KVV
 
Повідомлень: 1157
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 05:25

  KVV написав:Alien поповнення готівкою Білої(без пластику) в касі ТАСа буде безпроблемно? (потрібно звідкись сепнути на ощАд 80к)

Так - проблем бути не повинно. Я поповнював на 50к і все було чiтко
Alien
 
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Подякували: 717 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:30

Шановні колеги, підкажіть, як дізнатися список mcc-кодів операцій, за якими списується комісія з кредитки?
AlexTk
2
 
Повідомлень: 582
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:54

  AlexTk написав:Шановні колеги, підкажіть, як дізнатися список mcc-кодів операцій, за якими списується комісія з кредитки?


хм, як у гайдая "огласите весь список" 😀
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:35

Re: Sportbank

А як спорт рахує мінімальний платіж?При витраті кредитного ліміту приблизно на 30 тис. грн. обов'язковий платіж сформували на 47 грн.Це так і має бути?Щось думав як мінімум 100 грн. мало бути.А при такій сумі так ще більше.
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