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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 сер, 2023 17:04
Підкажіть, як забирати долари після закінчення валютного депозиту? Через кол-центр ТАСу замовляти в їх відділення?
Додано: Вів 22 сер, 2023 19:38
Re: Sportbank
Sergion, через підтримку sportbank на потрібне відділення ТАС і потім прийти в назначений день. Далі або в касу, або до менеджера й потім у касу. Усе залежить від відділення ТАС.
Додано: Вів 22 сер, 2023 22:16
Re: Sportbank
Як краще зробити не клієнту банка, щоб отримати виплату від Фонду?
Додано: Вів 22 сер, 2023 22:23
Якщо мета отримати виплату без походу в банк - то звернутись в приват, пумб, газбанк, південний і отримати дистанційно виплату на картку відкриту у відповідному банку. Якщо спосіб отримання виплати значення не має - звернутись в будь-який банк-агент ФГВФО, де ця особа вже є клієнтом банку і отримати виплату готівкою. У спорті зовсім не швидко і не безпроблемно отримати виплату для їх діючих клієнтів, а для потенційних - витрати часу та нервів того не варті щоб намагатися встряти обов'язково саме сюди
Додано: Вів 22 сер, 2023 22:45
Alien поповнення готівкою Білої(без пластику) в касі ТАСа буде безпроблемно? (потрібно звідкись сепнути на ощАд 80к)
Додано: Сер 23 сер, 2023 05:25
Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:30
Шановні колеги, підкажіть, як дізнатися список mcc-кодів операцій, за якими списується комісія з кредитки?
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:54
Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:35
Re: Sportbank
А як спорт рахує мінімальний платіж?При витраті кредитного ліміту приблизно на 30 тис. грн. обов'язковий платіж сформували на 47 грн.Це так і має бути?Щось думав як мінімум 100 грн. мало бути.А при такій сумі так ще більше.
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