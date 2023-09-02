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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 вер, 2023 09:00
Goodman написав: valya написав:
Чи можна тут відкрити картку, депо при наявності тільки державного паспорту книжечки? Подякую
порадьте, як культурно зайти у цей банк.
бачу тут %% вищі , чим у ТАСі..
Напишіть алгоритм, яку карту відкривати, як поповнювати і як тянути %% ,
бо в моєму оточенні пункту видачі нема. Дякую красно.
Через приложение и ранее надо было самому снимать странички паспорта, а сейчас???, многие банки перешли с проверкой через ДИЯ и с наличием з.паспорта или гражд.паспорта но, только пластика. Поэтому пробуйте через приложение и там она вас будет вести по этапам.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 09:55
Goodman написав: valya написав:
Чи можна тут відкрити картку, депо при наявності тільки державного паспорту книжечки? Подякую
порадьте, як культурно зайти у цей банк.
бачу тут %% вищі , чим у ТАСі..
Напишіть алгоритм, яку карту відкривати, як поповнювати і як тянути %% ,
бо в моєму оточенні пункту видачі нема. Дякую красно.
Як відкриєте, напишіть будь ласка, чи дали кредитний ліміт.
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